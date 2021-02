Kate Bush ist der ultimative Geheimtipp in Englands Popszene. Gerade mal 19 Jahre alt, sind die Erwartungen an die zierliche Künstlerin riesengroß. Ihre Songs sind allesamt kleine vertrackte Kunstwerke, an denen sie seit Jahren arbeitet, schon als Teenager wurde sie von Pink Floyd Gitarrist David Gilmour entdeckt und gefördert. Und nun hat sie einen bestens dotierten Plattenvertrag in der Tasche, arbeitet an den Songs für ihr Debütalbum. Um den Kopf frei zu kriegen, schaut sie sich eines Abends die Verfilmung des Romans "Wuthering Heights" im TV an. Kate ist danach völlig aus dem Häuschen. Die Story über das unglückliche Liebespaar rührt sie zu Tränen.