Oldiegeschichte: "Black is black" von Los Bravos

Michael Kogel lebt seinen Traum. Gerade erst ist der Deutsche mit Sack und Pack nach Spanien gezogen, um gemeinsam mit dem spanischen Quintett "Los Bravos" durch die Clubs zu ziehen. Und schon gibt's die ersten Erfolge zu feiern. Mit ihrer wilden Beatmusik werden die 5 schnell die lokalen Helden auf der iberischen Halbinsel. Eines macht dem Sänger jedoch richtig zu schaffen. Er muss immer wieder an seine verflossene Liebe in Deutschland denken. Voller Liebeskummer packt er seine Gefühle in einen Song, der schon bei den ersten Auftritten für euphorische Reaktionen sorgt. "Black is black" wird ein Riesenerfolg und der einzige Welthit für "Los Bravos".