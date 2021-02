Es ist zum Verrückt werden. Jetzt hat Neil Young schon das zweite Lied über Ronnie van Zandts Heimat geschrieben. Und in beiden Nummern ist Alabama nicht gut weggekommen. "Southern Man" handelt genau wie "Alabama" von der immer noch vorherrschenden Meinung über Sklaverei und Rassentrennung in dem Südstaat. Für den Frontmann von "Lynyrd Skynyrd" eine ärgerliche, weil einseitige Darstellung. Van Zandt ist absoluter Patriot und will den kritischen Young-Songs eine Antwort verpassen, die sich gewaschen hat. Eine Ode an seine Heimat sollen die Zeilen werden, in der er sich direkt gegen Neil Young stellt. Außerdem will er der dort so besonderen Musikszene ein Denkmal verpassen.

Lynyrd Skynyrd Bildrechte: imago/MediaPunch