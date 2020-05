Oldiegeschichte: "Photograph" von Ringo Starr

So kann es definitiv nicht weitergehen. Vor wenigen Jahren war Ringo noch der schillernde Popstar. Jetzt ist er nur noch ein Häufchen Elend. Hängt an der Flasche, hat schlimme Eheprobleme und kommt musikalisch einfach nicht auf die Beine. Der Grund liegt auf der Hand: Ringo hat den Split der Beatles nicht verkraftet. Er kann einfach nicht ohne seine Ex-Kollegen. Musikalisch und menschlich, ohne John, Paul und George fühlt Ringo sich total einsam. Also setzt er alle Hebel in Bewegung, um die Jungs wieder zusammen zu bekommen. Wenn schon nicht als Beatles, dann eben für sein nächstes Soloalbum.