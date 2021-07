Brian May kann es nicht fassen. Total euphorisch sitzt er nach einem Queen-Konzert in der Stafford's Bingley Hall mit seinen Bandkollegen im Backstage-Bereich. Auslöser ist diesmal nicht die tolle Show, sondern die völlig ungewöhnliche Reaktion des Publikums: Statt nach den Zugaben einfach weiter zu klatschen, singen die Fans den Song "You'll never walk alone". Natürlich ist die Band gerührt und überwältigt.

In Brians Gedankenwelt keimt jedoch sofort eine zündende Idee. In seinem neuesten Song will er das Publikum einfach mit einbeziehen, dass die Fans bei Livekonzerten direkt mitwirken können. Neben einem Refrain, der ganz einfach zum Mitsingen einlädt, sollen die Massen in den Strophen rhythmisch mit den Füßen stampfen und mit den Händen klatschen.

Freddie Mercury (1984) Bildrechte: IMAGO In einem Studio in Nordlondon wird die Nummer dann Wochen später aufgenommen. Die Akustik dort ist super, war das Gebäude doch früher eine Kirche. Trotzdem müssen sie ihr eigenes Trampeln, Klatschen und die Gesänge im Refrain mittels Mehrspurtechnik dutzende Male hintereinander aufnehmen, bis das Ganze richtig groß und gewaltig klingt. Und tatsächlich gelingt ihnen mit dieser simplen Mitmachnummer ein Klassiker. "We will rock you" wird ein Welthit und zählt heute zu den bekanntesten Songs von Queen.

Der Text...

... handelt davon, dass die Band jeden, insbesondere einen ganz schweren Fall überzeugen, also rocken kann. "Kumpel, du bist ein Junge, machst einen großen Lärm, spielst auf der Straße, wirst eines Tages ein großer Mann sein. Wir werden dich, wir werden dich rocken."

In den Charts...

