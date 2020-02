1969 seine erste Trennung von der Band, frustriert vom Albumflop "Odessa", dem ambitioniertesten Werk der Bee Gees. Vor allem aber war er genervt von der Vorherrschaft seines Bruders Barry, der immer als der Talentiertere galt. Bockig nannte er sein erstes Soloalbum "Robins Reign" - "Robins Herrschaft", doch nur die Single "Saved by the bell" wurde ein Erfolg.



Reumütig kehrte er in den Schoß der Band zurück, die mit dem Soundtrack zum Streifen "Saturday night fever" die Disco-Ära zum Explodieren brachte. Doch jetzt sollte der zweite Schnitt folgen: Discomusik ist wieder out - auch der Erfolg der Bee Gees schwächelt. Robins nächste Chance für einen Soloausflug. Und endlich kann Robin es allen Kritikern, inklusive seinen Brüdern zeigen! Die Single "Juliet" übertrifft alle Erwartungen und wird zur einzigen Nummer-Eins-Single seiner Solokarriere.