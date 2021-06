Weltweit grassiert das Discofieber. Der Tanzfilm "Saturday Night Fever" bricht alle Rekorde. Und in den Tanzschuppen laufen die Songs von den Bee Gees, Boney M, Donna Summer oder Gloria Gaynor in Dauerschleife. Herkömmliche Rockmusik ist derzeit total out. Und Stars wie Rod Stewart bekommen das große Bibbern um ihre Karriere.