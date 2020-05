Mit "Only the lonely" gelang Roy Orbison der Durchbruch.

Mit "Only the lonely" gelang Roy Orbison der Durchbruch.

Mit "Only the lonely" gelang Roy Orbison der Durchbruch. Bildrechte: imago/teutopress

Dabei hat der schmächtige Amerikaner doch so eine einzigartig schöne Stimme. Zumindest beim Präsidenten seiner Plattenfirma hat er noch ein Stein im Brett. Dessen Ehrgeiz ist geweckt, irgendwie muss es doch möglich sein, Roys Musik in die Charts zu hieven.

Also legt Bob Foster selbst Hand an und übernimmt die Produktion des nächsten Songs. Eine rührige Ballade, die von Liebeskummer und Einsamkeit handelt. Anfangs sollen Elvis Presley und die Everly Brothers die Nummer singen. Doch sie lehnen ab, weil keiner den massiven Stimmumfang von zwei Oktaven bewältigen kann. Also muss Roy Orbison doch selbst ran. Und diesmal - beim zehnten Versuch geht der Plan endlich auf. "Only the lonely" wird ein Hit, landet auf Platz eins der britischen Charts und wird zum lang ersehnten Durchbruch für Roy Orbison.