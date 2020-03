In seinem Heimatland ist der Kanadier Terry Jacks so etwas wie der kommende Superstar. Mit der "Poppy Family" hat er schon einige Erfolge gefeiert, die Nummer "Which Way You Goin' Billy?" landet sogar auf Platz eins der kanadischen Charts. Als dann auch noch die Beach Boys anklopfen und mit Jacks zusammenarbeiten wollen, scheint der Gipfel seiner Karriere erreicht. Gemeinsam mit den amerikanischen Superstars will er einen Song aufnehmen, der ihm schon seit längerer Zeit am Herzen liegt. "Seasons in the Sun" ist die englischsprachige Adaption des Chansons "Le moribond", auf Deutsch: "Der Sterbende", ursprünglich gesungen von Jacques Brel. Doch die Beach Boys trauen sich nicht, den Song herauszubringen. Der Text sei zu ernst, außerdem ist ihnen der Titel zu ruhig. Terry Jacks ist zutiefst enttäuscht und beschließt frustriert, die Nummer selbst zu veröffentlichen. Und landet damit einen Volltreffer. Seine Version von "Season in the Sun" wird ein weltweiter Hit und sein Durchbruch als Solosänger.