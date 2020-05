Oldiegeschichte: "Black & White" von Three Dog Night

In den 50ern regiert in den USA der schöne Schein. Rock & Roll, Cadillacs und Reihenhäuser bestimmen das amerikanische Leben meist genauso wie eklatante Rassendiskriminierung. Noch sind Schwarz und Weiß meilenweit von einer Gleichbehandlung entfernt. Daher gleicht die jüngste Entscheidung des obersten Gerichtshofes einer Sensation. Am 17. Mai 1954 wird die Rassentrennung in öffentlichen Schulen formal abgeschafft, für Folksänger Earl Robinson bricht ein neues Kapitel der Weltgeschichte an.

Völlig euphorisch schreibt er mit Texter David Arkin einen Song über dieses denkwürdige Ereignis. In der ersten Textfassung heißt es "Ihre Roben sind schwarz, ihre Köpfe sind weiß, die Schultüren waren einfach zu fest verschlossen." Peter Seeger singt die frohe Botschaft als erster in die Welt hinaus: kurze Zeit später folgt Sammy Davis Jr. Doch erst in den 70ern, als die Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß langsam realistischer wird, erreicht der Song die Spitze der amerikanischen Singlecharts. In der Version der Rocker "Three Dog Night" wird die Nummer zum Klassiker, übrigens die letzte Topsingle für die Band aus Los Angeles.

... ist eine Ode an die Gleichberechtigung. "Die Tinte ist schwarz, das Papier ist weiß – zusammen lernen wir zu lesen und zu schreiben. Ein Kind ist schwarz – ein Kind ist weiß – die ganze Welt schaut zu."

Coverversionen

... gibt es neben den Versionen von Pete Seeger und Sammy Davis Jr. Auch von Inner Circle und den Spinners.

Und heute?