Besonders auf deren Megahit "Wild thing" ist Presley unglaublich stolz: Die Nummer wurde in der Version der Engländer nicht nur einer der beliebtesten Beatsongs der letzten Jahre - mit der simplen und aggressiven Spielart initiierte der Titel sogar eine ganz neue musikalische Strömung. Doch jetzt, auf dem Gipfel des Erfolgs, hat Presley eine absurde, fast schon selbst zerstörerische Idee. Obwohl sich die Troggs mit härteren Klängen im Musikbusiness etabliert haben, will der Brite tatsächlich eine Ballade als neue Single veröffentlichen.



Inspiriert wurde die Nummer durch ein Fernsehkonzert der legendären "Joy Strings", einem Ensemble der Heilsarmee. Presley war derart begeistert von deren Auftritt, dass er sich an einer Hommage an die christliche Musikgruppe versuchte. Und tatsächlich landen die Troggs auch mit diesem, für sie außergewöhnlichen Titel einen Megaerfolg: "Love is all around".