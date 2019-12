Doch diesmal soll's nicht bei einem einzelnen Song bleiben, die beiden planen vielmehr ein umfassendes gemeinsames Projekt. Die CBS hat die beiden nämlich für ein Weihnachts-TV-Special engagiert. "Kenny & Dolly - A christmas to remember" soll Anfang Dezember ausgestrahlt werden und für Rekord-Einschaltquoten sorgen. Neben eigenen Performances sind Auftritte vieler Country-Stars, wie Waylon Jennings oder Willie Nelson geplant. Und natürlich gibt's passend dazu auch ein Soundtrack-Album. "Once upon a christmas" enthält alle Rogers / Parton Songs für das Special und schafft es tatsächlich die vorweihnachtlichen Hitparaden in den USA so richtig aufzumischen. Das Album verkauft sich mehrere Millionen Mal und vor allem ein Titel begeistert Fans und Kritiker gleichermaßen. Das Duett "Christmas without you" wird ein weltweiter Hit und zählt auch heute noch zu den beliebtesten Weihnachts-Popsongs im Radio.