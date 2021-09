Neues Album "So weit" – Peter Maffay macht das Beste aus dem "Lockdown Blues"

Tutzing ist eine Gemeinde mit knapp 10.000 Einwohnern in Oberbayern mit einer wunderschönen Lage am Starnberger See. Da fahre ich gerne mal hin, um einen der bekanntesten deutschen Sänger zu treffen: Peter Maffay. Ich nehme den Zug und laufe gut 20 Minuten vom Bahnhof zu seinem Büro. Ich will ein bisschen spüren, was man hier im Lockdown machen kann.

Ein paar Cafés und Restaurants – aber die hatten ja zu. Apotheke, Antiquitätenhändler, Bäcker. Ich habe noch Zeit bis zum Interview und mache einen kleinen Abstecher zum See, setze mich auf eine Bank. Gemütlich hier, die Ruhe des Wassers, ein bisschen den Seglern zuschauen.

Vorbei an einem Supermarkt gehe ich die Hauptstraße weiter. Jetzt geht's links auf den "Maffay-Hügel", wie ich den kleinen Berg mit dem Bürokomplex des Musikers nenne. Hier sind seine Musikfirma und seine Stiftung zuhause. Peter Maffay empfängt mich in seinem Tonstudio. Genau hier ist das aktuelle Album "So weit" entstanden.