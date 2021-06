Barry Gordy kann es nicht fassen. Eigentlich hatte der Chef von Motown-Records die Supremes schon abgeschrieben, nach unzähligen Flops wurden die erfolglosen Mädels um Diana Ross in der Szene schon spöttisch "No-Hit-Supremes" genannt. Doch es geschehen noch Zeichen und Wunder, die sage und schreibe neunte Single der Girl-Group zündet endlich und befördert die Supremes doch tatsächlich auf Platz 1 der US-Singlecharts.

Damit die Drei kein One-Hit-Wonder bleiben, geht Gordy bei der Nachfolgesingle auf Nummer Sicher. Gleicher Rhythmus, wieder gehts um Teenager-Liebeskummer und erneut geht das Erfolgskonzept auf. Doch diesmal will der Motown-Boss mehr. Die Girls sollen nicht nur das schwarze Publikum begeistern sondern zur universellen und weltweit erfolgreichen Band heranwachsen.

Und tatsächlich bekommt er einen prominenten Unterstützer. TV-Show-Legende Ed Sullivan, der schon die Beatles nach Amerika holte, lädt die Supremes in seine Sendung. Und sorgt somit für einen handfesten Skandal. Bis dahin waren schwarze Frauen allerhöchstens als Dienerin oder Putzhilfe im TV zu sehen. Daher sind viele weiße Sponsoren anfangs empört, dass am Samstagabend eine schwarze Mädelsband präsentiert wird, doch Sullivan setzt sich gegen die Kritiker durch und verhilft der Girl-Group so zu einem mächtigen Karrieresprung. "Baby love" wird ein Riesenerfolg und der erste große Welthit für die Supremes.