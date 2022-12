Chris Rea ist völlig fertig. Seine Karriere stockt, er hat kein Geld in der Tasche und jetzt steckt er auch noch auf der Heimfahrt Richtung Middlesbrough in einem riesigen Stau. Seine Frau hatte ihn extra mit ihrem Mini Cooper aus London abgeholt, das war billiger, als den Zug zu nehmen. Allerdings dachten beide nicht an das typische Verkehrschaos kurz vor Weihnachten. Und jetzt haben sie die Quittung!

Chris vertreibt sich die Zeit und schaut sich einfach mal um. Er sieht all die schlechtgelaunten Menschen in ihren Autos und fragt sich, ob sie auch alle auf dem Weg zu ihren Familien sind, um das Weihnachtsfest zu feiern. Spontan fängt er an zu singen und seine Frau ist derart begeistert von dieser spontanen Einlage, dass Chris, zu Hause angekommen, seine Idee festhält. Doch erst acht Jahre später, als Chris längst ein erfolgreicher Star ist, holt er die Idee für den Weihnachtssong wieder aus der Versenkung. Ursprünglich soll dann Van Morrison den Song singen, doch Rea gefällt die Nummer so gut, dass er sie selbst veröffentlicht. "Driving Home for Christmas" wird ein Riesenhit und einer der Klassiker zum Fest.