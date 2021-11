Es ist der alljährliche Wettstreit in England, der nicht nur Musiker und Plattenfirmen in den Bann zieht. Auch alle Fans hoffen und zittern mit ihren Favoriten. Wer wird in diesem Jahr die Nummer 1 zu Weihnachten?

Die Wettbüros in London, Manchester, Newcastle und Liverpool können sich vor Zulauf kaum retten. Die Zeitungen sind voll mit Gerüchten und Spekulationen. Gebannt verfolgt auch Shakin' Stevens das regelmäßige Schauspiel, denn auch er macht sich leise Hoffnungen.

Das Problem: Seine Karrierekurve zeigt eher nach unten und mit einem traditionellen Weihnachtssong den Spitzenplatz zu erklimmen, scheint besonders schwierig. Nur Harry Belafonte, Slade, Johnny Mathis und Mud ist dieses Kunststück in den letzten vier Dekaden gelungen. Und letztes Jahr musste Stevens seinen bereits fertiggestellten Titel auch noch vorzeitig aus dem Rennen nehmen. Gegen die Benefizsingle "Do they know it's christmas" war einfach kein Kraut gewachsen.

Bildrechte: imago/Frinke Doch dieses Mal lässt Shakin' Stevens nichts anbrennen. Der Traum wird tatsächlich wahr und Stevens endgültig zur Legende. "Merry Christmas everyone" ist 1985 die Weihnachts-Nummer-1 in den britischen Charts, gleichzeitig aber auch der letzte Tophit seiner Karriere.

Der Text...

...ist einfach gehalten und beschreibt die weihnachtliche Stimmung. "Wo man hinguckt, schneit's, die Kinder spielen und haben ihren Spaß. Es ist wieder mal Weihnachtszeit, Tage voller gegenseitiger Liebe und Verständnis. Fröhliche Weihnachten allerseits!"

In den Charts...

...ist "Merry Christmas everyone" ein absoluter Dauerbrenner. In den letzten zehn Jahren landet der Titel immer um Weihnachten kontinuierlich in den Top 50 der britischen Single-Hitparade.

Und heute?