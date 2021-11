1984: Frankreich gewinnt die Fußball-Europameisterschaft - und Wham! veröffentlicht "Last Christmas". Der Titel wird einer der erfolgreichsten Weihnachts-Popsongs aller Zeiten.

George Michael und Andrew Ridgeley sind die neuen Pop-Superstars. Mit der Band Wham! sorgen sie über den gesamten Erdball für Euphorie. Ihre Hits "Wake me up before you go-go" und "Careless whisper" landen weltweit an der Chartspitze. Und als Ende Oktober auch noch ihr Album "Make it big" alle Verkaufsrekorde sprengt, glaubt jeder, dass die Briten auf dem Gipfel des Erfolges angekommen sind. Gehört in jede Playlist zu Weihnachten: "Last Christmas"! Bildrechte: imago images / United Archives International

Unsterblich machen sich Wham jedoch erst mit einer Nummer, die eigentlich ein ganz anderes Fest musikalisch umrahmen soll. Schon seit einiger Zeit hat George Michael den Song "Last easter", also "Ostern vor einem Jahr" in der Schublade, der pünktlich zum Osterfest 1985 in die Läden kommen soll. Doch auf Wunsch der Plattenfirma wurde daraus in Windeseile ein modernes Winter-Weihnachts-Märchen. Seitdem gehört "Last Christmas" zur Vorweihnachtszeit wie Glühwein und Lebkuchen.

Der Text…

… beschreibt eine gescheiterte Liebesbeziehung aus dem Vorjahr. "Weihnachten vor einem Jahr habe ich dir mein Herz gegeben, schon am nächsten Tag hast du es weggeworfen".

Coverversionen…

… gibt es Dutzende - unter anderem von Roberto Blanco, den Backstreet Boys und The Boss Hoss.

Und heute?