Nur zweifelt Karsten Werner mittlerweile an unserem Rechtsstaat, in dem Bildungsvermittlung doch zu den höchsten Gütern zählt. Er will einfach nur Kindern die Begeisterung für Musik vermitteln in einer Zeit, in der nicht nur die Jüngsten nach Orientierung suchen. Und es ist auch nicht so, dass er rebellisch ist und keine Steuern zahlen will. Nur wenn, dann bitte alle oder keiner und nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien. Und trotzdem bleibt am Ende ein ungutes Gefühl: Die Einschätzung, dass Bildung in Deutschland (umsatzsteuerlich) offenbar nur Schulen und Hochschulen vorbehalten ist, die hat das Erfurter Finanzamt möglicherweise exklusiv.