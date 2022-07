Frank Emrich sieht zwei Punkte: Das Geld müsse einerseits die Bedürftigen erreichen - und weil das viele sind, müsse man auch an die Behörden denken, die eine pünktliche und korrekte Auszahlung organisieren. Deshalb müssten Wohngeldanträge in Thüringen so schnell wie möglich digital gestellt werden können. Da seien andere schon weiter - konkret Nordrhein-Westfalen. Thüringer können aktuell zwar auch schon online berechnen, ob sie Anspruch auf Wohngeld haben, aber wenn es ums Beantragen geht, kommt wieder das Papier ins Spiel. Das beschleunigt die Prozesse nicht gerade.