Neujahrsansprache Landesbischöfin Ilse Junkermann

Mancher trinkt und trinkt und wird doch nicht satt. Weil der Durst viel tiefgehender ist. Es ist Lebensdurst. In dem Bibelwort für das kommende Jahr 2018 spricht Gott: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb. 21.6)

In dem griechischen Wort, das die Lutherbibel mit „umsonst“ wiedergibt, steckt das Wort „Schenken“. Schenken ist etwas anderes als Kaufen und Verkaufen. Wenn ich etwas schenke, erwarte ich keine Gegenleistung. Die Freude, die mein Geschenk in meinem Gegenüber weckt, ist mir Gewinn genug.

Das bleibt nicht folgenlos. Wer so beschenkt wird, verschenkt ebenfalls gern. Und das ist gut so. Bei den wirklich wichtigen Dingen sollen wir es Gott gleich tun. Die Kategorie „umsonst“ gehört fest verankert in unser Denken und Handeln – im Persönlichen wie in Wirtschaft und Weltpolitik. Ohne zu berechnen, was ich zurückerhalte, einfach umsonst geben das weckt Freude, überwindet Feindschaft, heilt Verletzungen, beseitigt Unrecht.