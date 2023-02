Es fühlt sich fast so an, wie ganz zu Beginn seiner Karriere bei den Beatles. John Lennon ist unheimlich aufgeregt, hat einen flauen Magen und liegt nachts stundenlang wach.

Fast fünf Jahre hat er keine Gitarre in die Hand genommen, sich komplett aus dem Musikbusiness rausgezogen. Um genügend Zeit für seinen Sohn Sean zu haben. Er geht völlig auf in seiner Rolle: wechselt sogar Windeln und kocht Babybrei.

Doch jetzt ist Lennon zurück im Big Business, hält megastolz seine neue Scheibe "Double Fantasy" in der Hand. Eine Platte, die vom Leben seiner kleinen Familie handelt. Und die ihn hoffentlich zurück auf die Erfolgsstraße bringt. Drauf zu hören sind 14 Songs, die von seinem neuen Leben handeln: unter anderem eine "Hymne an die Frau", die er zwar seiner Liebsten Yoko Ono widmet. Aber irgendwie auch eine Botschaft und eine Verbeugung an alle Frauen ist.