Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Mike Love und David Lee Marks sind kaum 20 Jahre alt - trotzdem laufen ihre Songs an der amerikanischen Westküste bereits rauf und runter. Mit ihrem sogenannten Surf-Sound treffen die Beach Boys ganz einfach den Nerv der Zeit. Dazu versteht es Band-Chef Brian Wilson in seinen Texten bestens das kalifornische Lebensgefühl einzufangen.



Als der Amerikaner mal wieder an einem neuen Werk sitzt, kommt ihm eine clevere Idee. Warum nicht einen Song über die bekanntesten Surfstrände schreiben? Da er selbst nicht genügend in der Materie steckt, fragt Brian den Bruder seiner Freundin Judy Bowles. Der ist leidenschaftlicher Surfer und tatsächlich hilft dieser bei der Umsetzung der Zeilen. "Surfin' USA" - so heißt die fertige Nummer - wird der erste Top-Ten-Hit für die Beach Boys. Doch kurze Zeit später kommt es zu einer Plagiats-Klage. Chuck Berry ist der Meinung, dass der Titel dieselbe Melodie hätte, wie sein Hit "Sweet little sixteen". Berry bekommt recht und gilt mittlerweile neben Brian Wilson als Co-Autor von "Surfin' USA".