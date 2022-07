Oldie-Geschichte der Woche "The Tide is high" von Blondie

Sänderin Debbie Harry Bildrechte: Universal Music

Mit ihrer Band Blondie landete sie im letzten Jahr gleich drei Nummer 1-Hits. Deswegen gilt sie auch als eine der Ikonen der neuen New-Wave-Bewegung. Trotzdem will sich Debbie nicht in die berühmte Schublade stecken lassen. Zwar waren Blondie früher als Punkband bekannt, doch heute experimentieren sie mit den unterschiedlichsten Stilen. Unter anderem lieben sie traditionelle Reggae-Klänge. Erst kürzlich hat Debbie auf einer Mixkassette ein Stück von dem Gesangstrio "The Paragons" entdeckt und sich augenblicklich in die Nummer verliebt. Der Titel ist in Amerika kaum bekannt, war Ende der 1960er nur in Jamaika ein kleiner Hit. Daher schnappen sich Blondie den Song, fügen Conga, Steeldrums und Bläser hinzu und kreieren so einen unwiderstehlich entspannten Sound, der an Sommer, Sonne und Strand erinnert. "The Tide is high" wird ein Welthit und der größte Erfolg für Blondie.