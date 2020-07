Frank Farian ist ein großer Fan alter Geschichten. Das hat er mit seinem Bandprojekt Boney M schon mehrfach bewiesen. Für "Ma Baker" hat er zum Beispiel die Story einer legendären amerikanischen Bandenchefin ausgegraben, in "Rasputin" dreht sich alles um einen bärtigen Wanderprediger der angeblich Dinge vorhersehen konnte. Doch nicht nur textlich, auch musikalisch bedient sich der Pfälzer gern aus der Vergangenheit.



Schon beim Song "Rivers of Babylon" hat das perfekt funktioniert. Und auch die neuste Scheibe hat einen historischen Hintergrund. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts sang eine Varietéband in New York erstmals den Titel "Polly Wolly Doodle", der auf einem populären Kinderreim basierte. Wahrscheinlich hat der Bandleader Dan Emmett die Nummer damals komponiert, die sehr schnell populär wurde und im Laufe der Jahre fast schon Volkslied-Charakter bekam. Genau das richtige Futter also für Frank Farian, der für die eingängige Melodie mal schnell einen simplen Text aus dem Ärmel schüttelt, der sich mit dem Glück des jährlichen Ferienstarts beschäftigt. Ein Thema, mit dem sich wirklich jeder absolut identifizieren kann. "Hooray! Hooray! It's a holi holiday" wird ein Riesenhit und zählt heute zu den bekanntesten Songs von Boney M.