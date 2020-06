Eddie Chacon sitzt in der New Yorker U-Bahn, eine Tüte voller Schallplatten im Arm. Mit einem Grinsen im Gesicht schaut er sich die Schätzchen nochmal an, die er gerade erstanden hat. Scheiben von Stevie Wonder, Otis Redding. Auch Marvin Gayes "Trouble Man" ist dabei, Chacon absolute Lieblingsplatte. Ein Klassiker des Soul-Superstars, in dem dieser seine düstere Seele offenbart.

Der Text…

… handelt von einem Mann, der seiner Liebsten die Treue schwört. "Schau in meine Augen, kannst du das nicht sehen, sie sind weit geöffnet. Würde ich dich anlügen, Baby? Würde ich dich anlügen?"

In den Charts…

… landet "Would I lie to you" auf Platz eins in Deutschland und Großbritannien.

Und heute?