Doch zum Glück hat die Soulqueen ja einflussreiche Freunde im Business. Ein paar Telefonate später ist klar: Nicht nur ihr dicker Freund und derzeit größter Weltstar Michael Jackson wird ihr unter die Arme greifen, auch die Bee Gees versuchen Dianas Karriere wieder auf Vordermann zu bringen. Jackson schreibt ihr den Song "Eaten alive" und die Gibb-Brüder produzieren gleich das komplette neue Album. Kurz vor Ende der Aufnahmen fehlt jedoch noch das I-Tüpfelchen, ein weiterer Hit, der sie zurück ins Rampenlicht bringen könnte. Zwar haben die Bee Gees noch einen Song in der Hinterhand, doch so richtig wollen sie ihn nicht herausrücken. Die Nummer sei ihnen zu altmodisch, klinge zu sehr nach alten Motown-Zeiten. Doch Diana Ross ist hartnäckig und setzt sich schließlich durch. "Chain reaction" mit den Bee Gees als Backgroundsänger wird ein Riesenerfolg und der erste Tophit für Diana Ross seit fünf Jahren.

... handelt von bedingungsloser Liebe. "Ich bin mitten in einer Kettenreaktion, du gibst mir all die Kraft nach Mitternacht. Ich will dich an einen Ort bringen, wo du all diese Liebe mit mir machen kannst."