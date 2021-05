1985: Der Russe Alexey Pajitnov programmiert das Computerspiel Tetris - und Elton John bringt "Nikita" heraus.

Für Elton John ist es mittlerweile eine richtige Quälerei. Seit vielen Jahren versteckt der Popstar seine wahre Neigung. Er ist schwul, will sich aber nicht outen. Seit einem Jahr führt er sogar eine Scheinehe mit der deutschen Renate Blauel, nur um vermeintlich seine Karriere nicht aufs Spiel zu setzen. Elton John und Ex-Frau Renate Blauel, 1984 Bildrechte: imago images / Mary Evans

Doch Elton kann nicht aus seiner Haut. In Berlin verliebt sich der Multimillionär unsterblich in einen DDR-Grenzsoldaten. Natürlich hat die Liaison keine Zukunft. Der Junge lebt in einer anderen Welt - muss seinen Wehrdienst verrichten und muss mit schlimmsten Konsequenzen rechnen, wenn die Affäre auffliegt. Elton ist todtraurig und schreibt mit Texter Bernie Taupin einen Song, in dem er seine Erlebnisse verarbeitet.

Um den Text möglichst neutral zu halten, wählen die beiden einen russischen Namen, den sowohl ein Mann, als auch eine Frau tragen könnte. Seitdem er als erster westlicher Künstler in der Sowjetunion touren durfte, hat er sowieso ein Faible für das Land. Im Studio bekommt Elton Unterstützung von George Michael am Gesang und Nik Kershaw an der Gitarre. Und tatsächlich wird seine Ost-West-Liebesballade ein voller Erfolg. "Nikita" wird ein weltweiter Erfolg, der Elton erneut an die Spitzen der internationalen Charts befördert.

Der Text...

… beschreibt die Teilung in Ost und West mit Hilfe der Figur Nikita, die an der Berliner Mauer als Grenzsoldat postiert ist. "Oh, ich sah dich an der Mauer, zehn deiner Zinnsoldaten in einer Reihe. Mit Augen, die wie brennendes Eis aussahen. Oh Nikita, du wirst nie irgendwas über mein Zuhause erfahren."

Coverversionen…

… gibt es unter anderem von Bernhard Brink, The Spotnicks und Richard Clayderman.

Und heute?