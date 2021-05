Bei Fleetwood Mac kracht es gewaltig. Das letzte Album "Tusk" war für die fünf Amerikaner in jeder Hinsicht ein Reinfall. Zu viele Experimente, zu wenig Hits: An den Erfolg des Megasellers "Rumours" können sie nicht ansatzweise anknüpfen. Bei der anschließenden Tournee ist dann die Stimmung endgültig im Keller, immer wieder geraten die Fünf aneinander. Sogar eine endgültige Trennung steht im Raum.

Nach dem Tourstress einigen sie sich schließlich auf eine längere Auszeit. Stevie Nicks, Mick Fleetwood und Lindsey Buckingham nutzen die Chance und veröffentlichen mäßig erfolgreiche Soloalben. Als die Band dann wieder zusammen kommt, sind sich dann alle endlich wieder einig: Mit einem Paukenschlag wollen sie zurück ins große Geschäft. Endlich werkeln sie wieder an ihrem unverwechselbar luftigen Sound und kreieren unsterbliche Melodien, wie zu ihren besten Zeiten.

Vor allem Lindsey Buckingham läuft zur Hochform auf und schreibt unter anderem eine softe Retronummer im Stil des guten alten Rock’n'Rolls, in den der er über die Vergänglichkeit der Liebe philosophiert. Und landet damit einen Volltreffer. "Oh Diane" wird endlich wieder ein Hit und befördert Fleetwood Mac zurück in die Charts.

Der Text ...

... ist sehr einfach gehalten und erzählt kurz und bündig, wie schnell die Liebe kommt - und auch wieder geht. "Oh nein, hier bin ich wieder, schon wieder verliebt. Liebe ist wie ein Sandkorn, das langsam durch deine Finger rinnt. Oh, oh, Diane."

In den Charts ...

... landet "Oh Diane" In Großbritannien in den Top 10. In Deutschland erreicht der Titel nur die Top 50, wird aber in der Folge zu einem beliebten Radiohit.

Und heute?