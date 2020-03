Mit seiner Frau Cynthia ist er ständig im Streit. Die Zeit zwischen den vielen Tourneen verbringt er hauptsächlich vor dem Fernseher. Außerdem nimmt er unentwegt Drogen und isst bis zum Kollaps, später nennt Lennon diese Monate seine "fette Elvis-Phase".



Am Leben hält ihn nur die Arbeit. Denn mit den Beatles steckt er mitten in den Vorbereitungen für einen neuen Film. "Eight arms to hold you" soll der Streifen heißen, doch gerade für den Titelsong will Lennon und McCartney nichts einfallen. Erst als Regisseur Richard Lester beschließt, den Film "Help" zu nennen, platzt bei John der Knoten. Die Zeilen fließen ihm geradezu aus den Fingern, der Titel wird zum Ventil seiner inneren Krise. Song und Film werden schließlich Klassiker und für Lennon wirkt "Help" wie eine Therapie.