1969: Die erste ZDF-Hitparade wird live im Fernsehen ausgestrahlt - und Jackie de Shannon bringt "Put a little love in your heart" heraus.

Sie gilt als das amerikanische Sweetheart schlechthin. Blond, verführerischer Blick und eine Wahnsinnsstimme. Jacky de Shannon ist in den letzten Jahren Stammgast in den Charts, genau wie in der Klatschpresse. Mit den Beatles ging sie vor Jahren auf Tournee und gleich wurde ihr eine heiße Affäre mit Paul McCartney nachgesagt. Dabei will sich die Blondine gar nicht auf Stimme und Aussehen reduzieren lassen. Jackie de Shannon ist eine erfolgreiche Songwriterin Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Jackie ist eine begnadete Songschreiberin, komponiert die meisten ihrer Songs selbst und hat auch schon für die Byrds, die Searchers und Marianne Faithful geschrieben. Derzeit tüftelt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Randy wieder an einer viel versprechenden Nummer.