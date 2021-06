John Lennon und Yoko Ono Bildrechte: imago/EntertainmentPictures

Fast fünf Jahre hat er keine Gitarre in die Hand genommen, sich komplett aus dem Musikbusiness rausgezogen - um genügend Zeit für seinen kleinen Sohn Sean zu haben. Während seine Frau Yoko die Geschäfte übernimmt, wechselt John Windeln und kocht Baby-Brei. Lennon genießt seine Elternzeit, doch nun ist es Zeit zurückzukehren. Und fühlt sich fast wie ein Newcomer.



Ganz bewusst schreibt er mit Yoko 14 Songs, die exemplarisch für ihr gemeinsames Leben stehen. Unter anderem eine Rock’n‘Roll-Nummer im Stil der 50er, die an Johns Wurzeln erinnert. Scherzhaft nennt er den Song auch seine "Elvis-Orbison"-Nummer, inspiriert von Orbisons "Only the lonely". Für ihn die perfekte Nummer für die Rückkehr.



Lennon hat große Pläne, will 1981 eine Welttour starten und seine Solokarriere auf eine neue Ebene hieven. Doch so weit kommt es nicht. Nur sechs Wochen nachdem die Comeback-Single "(Just like) Starting over" erscheint, wird John Lennon ermordet. Und der Song wird zu einer Art Vermächtnis, landet auf Platz eins der Singlecharts in Großbritannien und den USA.