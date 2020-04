Doch jetzt wollen die Briten endlich den großen Wurf landen. Und überlassen nichts mehr dem Zufall. Sie verpassen sich ordentliche Frisuren, Anzug und Krawatte und machen so der britischen Mega-Band der 80er, Spandau Ballet, Konkurrenz. Sie geben sich einen skurrilen Bandnamen, inspiriert von ihrem Kumpel Johnny, der mit Jazzmusik gar nichts anfangen kann.



Und sie haben einen prominenten Gastmusiker für ihr Debütalbum am Start: Calvin Hayes ist mit Kim Wilde liiert und schleppt seine Freundin einfach mit ins Studio. Heraus kommt eine Scheibe, die in ganz Europa einschlägt. Mit "Shattered dreams" werden sie schlagartig berühmt. Die Nachfolgesingle "Turn back the clock" mit Kim Wilde im Background untermauert ihren großartigen Erfolg. Doch wenig später ist der Spaß schon wieder vorbei. Datchler verlässt im Streit die Band und ein zweites Album mit neuem Sänger floppt hoffnungslos.