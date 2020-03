Neue Frauen braucht die Popmusik. Seriös ist out, mittlerweile kann’s ruhig selbstbewusst und knallig zur Sache gehen. Cindy Lauper erfüllt alle Kriterien, eine erfolgreiche Popgöre zu werden: Freches Mundwerk und modisch extrem auffällig, grelle und wild auftoupierte Haare, bunte Klamotten und Netzstrümpfe. Ihre Musikkarriere steht jedoch noch ganz am Anfang. Gerade erst hat sie einen Plattenvertrag unterschrieben. Für die Produktion ihres Debütalbums konnte sie aber ein absolutes Profiteam gewinnen.



Rick Chertoff gilt als großes Talent auf dem Produzentenstuhl und Rob Hyman und Eric Bazilian erlangen Jahre später selbst mit ihrer Band The Hooters Weltruhm. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, feilen an Songs, die größten Perlen kommen jedoch zufällig ans Licht. Als Rob und Cindy eigentlich Pause machen wollen, war plötzlich diese Keyboard-Linie da. Fieberhaft erarbeiten sie den Song Stück für Stück. Und nehmen ihn kurz vor Ende der Sessions auf, mit Rob als Backgroundsänger. Die Inspiration für den Songtitel bekommt Cindy vom gleichnamigen Science Fiction-Film. "Time after time" wird ein Welthit, der Auftakt für Laupers sensationelle Karriere.