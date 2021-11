Laura Branigan Bildrechte: IMAGO

Wie sich die Zeiten ändern. Noch vor Jahren war Jack White der Star-Produzent in Deutschland. Er brachte Interpreten wie Lena Valaitis oder Jürgen Marcus ganz groß raus. Mittlerweile sieht es jedoch mau aus. Glatte Schlagerproduktionen sind nicht mehr gefragt, mittlerweile regieren neue Töne die Hitparaden. Die neue deutsche Welle greift um sich und White muss sich schleunigst neu orientieren. Doch kleine Brötchen waren nie sein Ding.



Ganz frech springt der Ex-Profi-Fußballer ins kalte Wasser und versucht sein Glück in Amerika. Keiner gibt ihm nur den Hauch einer Chance, doch bereits die erste Produktion mit Stevie Woods landet in den Top 30. Schon klopfen große Stars wie Tom Jones oder Kenny Rogers an. Doch erneut geht White den unorthodoxen Weg und entscheidet sich für die unbekannte, aber talentierte Laura Branigan. Sein Konzept: Mit großen Italo-Hits will er den amerikanischen Markt umkrempeln. "Gloria", im Original von Umberto Tozzi, wird gleich ein Riesenhit, doch den großen Wurf landen sie mit einem Song der kürzlich erst von Raf veröffentlicht wurde. "Self Control" wird ein weltweiter Hit - für Jack White und Laura Branigan der absolute Karriere-Höhepunkt.