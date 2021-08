1986: Das Musical "Das Phantom der Oper" wird uraufgeführt und Trio Rio bringen "New York Rio Tokyo" heraus.

In der Band Trio Rio weht seit Kurzem ein ganz neuer Wind. Keyboarder Oliver Heuss ist erst seit wenigen Wochen dabei und trotzdem hochambitioniert. Will das komplette Konzept der Gruppe umkrempeln. Mit flotten Rhythmen und völlig neuen Sounds soll's mit der Formation richtig durch die Decke gehen. Bisher waren die Klänge von Trio Rio ja eher konservativ geprägt. Sänger Peter Fessler und Co. haben sich größtenteils mit Jazzstandarts beschäftigt. Doch plötzlich ist alles möglich bei Trio Rio.