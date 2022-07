Oldie-Geschichte der Woche "Such a Shame" von Talk Talk

Sie passen einfach in kein typisches Raster. Die Jungs von Talk Talk aus London haben nichts als Verachtung für die kommerzielle Maschinerie des Pop-Business übrig. Statt schnell produzierte, leicht verdauliche Schmalspur-Kost abzuliefern, wollen sie lieber anspruchsvolle Synthie-Musik mit tiefsinnigen Texten produzieren, die immer auch Platz für avantgardistische Experimente lässt. Und treffen damit auf dankbare Fans, die mit der derzeit so angesagten grellbunten Synthie-Popwelt genauso wenig anfangen können.

Besonders die metaphernreichen und tief melancholischen Texte von Mark Hollis kommen richtig gut an. Derzeit beschäftigt sich der Talk Talk-Sänger mit dem Roman "Der Würfler" von Luke Rhinehart, will aus der Geschichte unbedingt einen Song machen. Darin geht es um einen Mann, der alle wichtigen Entscheidungen allein mit der Hilfe eines Würfels fällt. Später schließen sich immer mehr Menschen diesem fragwürdigen Modell an, mit fatalen Folgen. Dazu entwirft Hollis eine eingängige aber irgendwie auch düstere und geheimnisvolle Melodie und trifft damit voll ins Schwarze. "Such a shame" wird ein Riesenerfolg und der endgültige Durchbruch für Talk Talk.