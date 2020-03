Oldie-Geschichten: "I love to love" von Tina Charles

Tina Charles hat schon viel erlebt, dabei ist sie gerade mal 22 Jahre alt. Als Teenager singt sie in Londoner Soldatenbars. Gründet danach diverse Bands, veröffentlicht mit dem damals noch unbekannten Elton John eine Single und leiht dem Tophit "I'm on Fire" von 5000 Volts ihre Stimme. Doch für den großen Durchbruch als Solosängerin hats bisher nicht gereicht. Ihre Karriere gleicht eher einem einzigen großen Auf und ab. Zwischendurch muss sie sogar als Studiosängerin ihre Brötchen verdienen: mit Coverversionen aktueller Hits.

Der Text

...i st typisch für die Disco-Ära und handelt von Liebe und Tanzen. "Ich will Lieben, aber mein Baby will nur Tanzen, da ist keine Zeit für unsere Romanze."

In den Charts

... landet "I love to love" auf Platz 1 in Großbritannien. In Deutschland erreicht der Song Platz 6.

Und heute?