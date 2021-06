1984: Richard von Weizsäcker wird deutscher Bundespräsident und Tina Turner veröffentlicht "What’s love got to do with it".

Terry Britten und Graham Lyle sind es mittlerweile Leid. Das monatelange Klinkenputzen scheint sich einfach nicht auszuzahlen. Bei Dutzenden Produzenten haben die Songschreiber schon vorgesprochen und versucht ihren vermeintlich viel versprechenden Song "What’s love got to do with it" an den Mann zu bringen. Doch keiner will ihn haben. Cliff Richard, Phyllis Hyman, Donna Summer – alle lehnen sie ab. Bildrechte: dpa

Buckz Fizz haben den Titel zumindest aufgenommen, allerdings nur als Albumfüller. Erst Roger Davies, Manager von Tina Turner, erkennt dessen wahres Potential, will ihn als Comeback-Song für die tief gefallene Rock-Queen. Doch die findet den Song abscheulich. Nach modischem Popkram steht ihr gar nicht der Sinn. Lieber will sie Titel im Stile der Stones singen.