Mit dem Flugzeug ist er auf dem Weg nach London, muss aber in Irland zwischenlanden und auf dem Flughafen eine ungemütliche Nacht verbringen. Doch eines fällt ihm sofort ins Auge: Eine Gruppe Jugendlicher, die mit genau dem Brausegetränk mitten im Chaos eine Party feiern. Cola kann also verbinden und Freundschaften schaffen.



Eilig kritzelt er einige Wortfetzen auf eine Serviette, aus denen er - endlich in London angekommen - mit den Songschreibern Roger Cook und Roger Greenaway eine Werbemelodie kreiert. Gesungen wird das Ganze von den New Seekers. Und tatsächlich wird der TV-Spot ein Renner: Radiostationen bekommen tausende Briefe, jeder will den Song kaufen. Schnell wird der Spot-Titel also auf drei Minuten gestreckt und die Cola-Marke herausgestrichen. Und schon bald wird "I'd like to teach the World to sing" ein Riesenhit.