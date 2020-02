Sein Ziel also: endgültig sein Image als "Schnulzenheini" abstreifen. Schon auf früheren Albumcovers ließ er sich auf einem Motorrad oder mit Sonnenbrille ablichten. Doch für's neue Album hat er seine Rocker-Lederjacke übergezogen. Andere Fotos aus der Zeit zeigen ihn mit Vollbart und Stirnband. Maffay ringt darum, auch in Rockerkreisen ernst genommen zu werden. Zumindest bekommt er so viel Aufmerksamkeit wie noch nie. Denn auch textlich schlägt er mit Unterstützung von Volker Lechtenbrink und Bernd Meinunger ganz andere Töne an.



"Sie nannten ihn den Steppenwolf. Er wirkte wüst und wild. Dabei war sein Lebensdrang nach Freiheit noch nicht gestillt." Der Erfolg gibt Peter Maffay Recht. Die Scheibe verkauft sich fast zwei Millionen Mal - Rekord in Deutschland. Dazu füllt er deutschlandweit die größten Konzerthallen. Der Imagewandel setzt ein, auch dank Songs wie "Steppenwolf", die Maffay schließlich in ein völlig neues Licht rücken.