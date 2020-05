Einen Tag später soll der Titelsong zum Film eingespielt werden, doch Plenzdorf hat vergessen den Songtext zu schreiben. Er dachte, die vorher engagierte Band - die Puhdys - würden sich um die Zeilen kümmern. Falsch gedacht! Also setzt er sich am Abend vorher an seinen Schreibtisch und quält sich stundenlang, doch ihm fällt einfach nichts ein. In seiner Verzweiflung greift er zur Bibel. Und dort findet er endlich die fehlende Inspiration. "Wenn ein Mensch lebt" wird nicht nur einer der bekanntesten Songs der DDR-Geschichte – sondern auch der Durchbruch für die Puhdys.