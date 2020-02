Schließlich sinniert er über die vergangenen zehn Jahre, die er in der Band spielt. Mittlerweile ist er mit den Jungs erfolgreich, doch der Anfang war schwer. Mit 19 wurde er nach der Schule gleich Musiker, allerdings fühlte er sich leer und orientierungslos. Zwar hatte er viel gelernt, doch Dinge, die er viel nötiger gebraucht hätte, wie Kreativität und soziale Kompetenz, die waren in der Schule so gar kein Thema. Die Logik zerstörte seine Phantasie und Leidenschaft.



Plötzlich schreibt Hodgson drauf los und fasst zusammen, was im Leben wirklich wichtig ist. Um möglichst viele Adjektive zu finden, die sich auf "radical" reimen, benutzt er sogar ein Wörterbuch: das erste und einzige Mal in seinem Songschreiberleben. Und auch die passende Gesangsmelodie hat er schnell parat. Im Studio fügt Hodgson dann das Puzzle zusammen, arrangiert das Stück aufwendig, verwendet zur Untermalung sogar Soundschnipsel aus bekannten Videospielen. Und fertig ist das kleine Meisterwerk. "The logical Song" wird ein Riesenhit und der erfolgreichste Titel für Supertramp.