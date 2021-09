Kürzlich haben sie auf einer alten Grammofon-Platte den Songtitel "Dancing with tears in my eyes" entdeckt. Diesen wollen sie mit einer eigenen, zeitgemäßen Fassung in die Jetztzeit transportieren. Sie entwerfen einen Text, in dem sie sich mit dem "Worst Case" auseinandersetzen. Was würde man im Falle einer nuklearen Katastrophe in den letzten Minuten seines verbleibenden Lebens noch tun? Inspiriert werden sie dabei auch von dem Endzeitfilm "On the beach" von Nevil Shute, in dem es um ein ähnliches Szenario geht. Und tatsächlich treffen Midge Ure, Chris Cross, Billy Curry und Warren Cann mit ihrem Song im modernen Sythesizer-Sound genau den Nerv der Zeit. "Dancing with tears in my eyes" wird ein Riesenerfolg und zählt heute zu den großen Klassikern aus den 80ern.