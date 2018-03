So können Sie gewinnen Am Start sollten Sie eine Startkarte abholen und am Ziel den Gewinnabschnitt in die große Lostrommel einwerfen. Und ganz wichtig: Am Ostermontag, 02.04.2018, MDR THÜRINGEN - Das Radio hören! Zwischen 10:00 und 11:00 Uhr wird unter allen Teilnehmern, die einen ausgefüllten Gewinnabschnitt in die Lostrommel gesteckt haben, eine exklusive achttägige Wanderreise für zwei Personen verlost. Die Gewinner genießen "Wohlfühltage auf Menorca" in einem der schönsten Hotels der Insel. Inbegriffen sind: Zimmer mit Meerblick, Halbpension, Flug, Zug zum Flug sowie leichte geführte Wanderungen mit überwältigenden Ausblicken.