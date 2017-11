20 Tickets zu gewinnen! Hautnah Peter Maffay live erleben

Exklusiver geht es nicht. Nur ganz wenige Besucher sind dabei, wenn Peter Maffay am 14. Dezember 2017 bei einem intimen Konzert im MDR Landesfunkhaus in Magdeburg Songs seines neuen MTV Unplugged-Albums in ganz kleiner Besetzung spielt. Die Karten für dieses Konzert können die Maffay-Fans nicht kaufen, sondern nur am 17. November 2017 ab 6 Uhr bei MDR THÜRINGEN - Das Radio gewinnen.