Das Thema Nachhaltigkeit sei in der öffentlichen Kommunikation allgegenwärtig, sagt Lock. Der Klimagedanke stecke in Werbung von Banken, von Nahrungsmitteln oder Supermarktketten, aber auch in Behördenschreiben oder an der Universität. Dahinter stecke nicht unbedingt eine selbstlose Motivation, sondern er enthalte, was Kunden, Mitarbeiter oder Anteilseigner fordern. Und das offenbar quer durch alle Altersklassen.