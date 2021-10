Während einer endlosen Fahrt mit dem Tourbus liegen die Nerven schließlich blank. Schon seit Tagen ist die Band davon genervt, dass Sänger Roger McGuinn seine Verlobte Dolores mit auf Tour genommen hat. Als sie dann noch einen Musikwunsch äußert, entlädt sich der ganze Frust. Das folgende Wortgefecht ist jedoch ein reinigendes Gewitter. Schnell vertragen sich die Byrds wieder und hören sich gemeinsam den Wunschsong von Dolores an. Und alle sind von der Nummer von Bob Seeger hellauf begeistert. Wenige Wochen später nehmen die Byrds ihre eigene Version von "Turn, Turn,Turn" auf und landen damit tatsächlich ihren zweiten Megahit.

In den Charts

... landet "Turn, Turn, Turn" auf Platz 1 in den amerikanischen Charts. In Deutschland erreicht der Song Platz 8.

Zählen die Byrds noch immer zu den bekanntesten amerikanischen Bands der 60er. Ihren bisher letzten gemeinsamen Auftritt absolvierten sie bei ihrer Aufnahme in die "Rock and Roll Hall of Fame" 1991.