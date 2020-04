Mark Knopfler ist ein absoluter Perfektionist. Das bekommen nicht nur seine Bandmitglieder zu spüren, die der Meister in letzter Zeit gern mal austauscht. Auch Produzent Neil Dorfsman hat seine liebe Mühe. Knopfler will das nächste Dire Straits-Album mit dem momentan bestmöglichen Klang produzieren. Schon immer war der Brite daran interessiert, die Studioaufnahmen seiner Band weiter zu optimieren. Jetzt soll das kommende Album als eines der ersten komplett digital eingespielt werden, um das derzeit ultimative Sounderlebnis zu kreieren und den neuartigen Tonträger CD zu etablieren. Weil dies in den AIR-Studios auf Montserrat möglich ist, werden weder Kosten noch Mühen gescheut, und der komplette Dire-Straits-Tross auf die Karibik-Insel befördert.

Weit weg von zu Hause arbeitet die Band fieberhaft an neuen Songs. Unter anderem an einer Nummer, die passenderweise davon handelt, dass viele Menschen ständig unterwegs bis in die entlegendsten Regionen der Welt sind und sehr oft die Liebe darunter leidet. Davon weiß Knopfler wahrhaft zu berichten. Wenn er nicht in der Karibik in einem Musikstudio sitzt, geht er meist auf Tournee und ist monatelang nicht zu Hause. Tatsächlich trifft Knopfler mit dem Song und dem kompletten Album genau den Nerv der Zeit. "So far away", die erste Single wird ein Riesenhit und das Album "Brothers in arms" zum Klassiker, dessen Erfolg indirekt zum Durchbruch der Compact Disc und zur Ablösung der Vinyl-Schallplatte beiträgt.