Bildrechte: IMAGO

James Brown hat seinen Ruf weg. Der "Godfather of Soul" gilt als selbstherrlich und über alle Maßen chauvinistisch. Und das nicht ohne Grund: In seiner Band ist er als strenger Diktator bekannt, sieht sich selbst als einzigen unfehlbaren Profi. Außerdem ist er für seine unzähligen Frauengeschichten berühmt und berüchtigt. Selbst in seinen Songs lässt er den Macho heraus, präsentiert sich als nimmermüde Sex-Maschine.



Und auch in seinem neusten Werk wird er seinem Image wieder mal gerecht und prescht mit der Erkenntnis hervor, dass wir in "einer Männerwelt" leben. Typisch James Brown würde man denken, doch weit gefehlt.