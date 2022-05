Oldie-Geschichte "You're the Voice" von John Farnham

Chris Thompson, Ex Sänger der Manfred Mann‘s Earth Band, ist ziemlich erfolgreicher Musiker. Doch nicht nur das: der Brite ist auch echt engagiert, wenn’s um politische Themen geht. Die atomare Aufrüstung geht ihm richtig gegen den Strich, deshalb will er mit Freunden bei einer riesigen Demonstration für den Frieden im Londoner Hyde Park dabei sein. Mit Maggie Ryder, Backgroundsängerin bei den Eurythmics und dem Icehouse-Keyboarder Andy Qunta trifft er sich schon einen Tag vorher und gemeinsam feiern sie bis in die Nacht.